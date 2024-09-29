Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla her ilçeye kreş sözü Antalya’nın birçok ilçesinde yaygınlaşıyor. Artan kreş maliyetleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin kreşleri yoğun ilgi görürken, 14 kreşte eğitim gören topla 1800 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in her ilçeye kreş sözü ile başlattığı kreş seferberliği Antalya’nın birçok ilçesinde yaygınlaşıyor. Son yıllarda özel kreş maliyetleri artması nedeniyle belediyelerin kreşleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Başkan Muhittin Böcek’in kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ve çocukların daha nitelikli eğitim almaları amacıyla Antalya’nın ilçelerinde hizmete açtığı kreşler büyük rağbet görüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya genelindeki 14 kreşinde toplam 1800 öğrenci geleceğe güvenle hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa ilçesi Cam Piramit’teki kreşinde 140 öğrenci, Yenigün’deki kreşinde 144 öğrenci, Sedir’deki kreşinde 120 öğrenci ve Güzeloba’daki kreşinde 240 öğrenci eğitim görüyor.

KAŞ’TA İKİ KREŞ

Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesi Kanal Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 360 öğrenci, Gündoğmuş’ta 40 öğrenci, Serik’te ise 45 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’taki kreşinde 90 öğrencisi eğitim görürken, Kaş Belediyesi’ne ait 6 derslikli kreş ve gündüz bakımevi de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Gazipaşa, Manavgat, Finike, Kumluca ve Korkuteli’ndeki kreşlerinde toplam 631 öğrenci eğitim alıyor.

ALANYA VE ELMALI KREŞLERİ GÜN SAYIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı ilçesinde 80 öğrenci kapasiteli ve Alanya ilçesinde 120 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi de hizmete girmek için gün sayıyor. İki kreşin daha hizmete girmesiyle Büyükşehir’in kreş sayısı 16’ya ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kreşlerinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde özenle hazırlanan programlarla onların sıkılmadan eğlenerek keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Kreşlerde öğrenciler için lego, çeşitli oyuncaklar, drama ritim çalışmaları, bahçe etkinlikleri, oyunlar şarkılar ve danslarla hem zihin dünyalarını besleyecek hem de fizyolojik gelişimlerini sağlayacak aktiviteler gerçekleştiriliyor.