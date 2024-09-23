Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi kayıtları, ilk gün yoğun bir talep gördü. Şehrin dört bir yanından tam 2 bin 453 öğrenci 30 farklı branş için SGM’ye başvurdu. Büyükşehir çocuklara, sezon boyunca 5 farklı merkezde hayat boyu istifade edecekleri deneyimler kazandıracak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde, aile ve öğrencilerin merakla beklediği kış dönemi kayıtları başladı.

HEM WEB’DEN HEM DE KURUMDAN BAŞVURU

Hafta içi mesai saatleri içerisinde sürecek olan kayıt işlemi için başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden ve Sosyal Gelişim Merkezleri’nden bizzat yapılabiliyor.

Kayıtların ilk gününde 2 bin 453 öğrenci kayıt yaptırarak SGM'lerde ki eğitimlere katılmak için ilk adımı attı.

EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Bu yıl kış dönemi kurslarında zengin ders içerikleriyle öğrenciler, eğlenirken öğrenecek ve vakitlerini verimli bir şekilde geçirecek.

Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM olmak üzere 5 farklı merkezde 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik 30 farklı branşta eğitim verilecek.

30 FARKLI BRANŞ

Yeni eğitim ve öğretim döneminde Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, Almanca, akıl oyunları, satranç, drama, ritim, resim, karakalem, ebru, bağlama, gitar, piyano, kodlama atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, becerikli eller, mutfak, anlayarak hızlı okuma, bilgisayar atölyesi, melodika, halk dansları atölyesi, oyunlarla dikkat atölyesi, minik mimarlar atölyesi, keçe atölyesi, tiyatro, jimnastik, çocuk korosu, güzel yazı teknikleri atölyesi, yapay zeka atölyesi, okuma–yazma atölyesi gibi 30 farklı branşta zengin ders içeriklerini içerecek ve çocuklara yönelik farklı programlar sunacak.