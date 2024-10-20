Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek ilçesinde, Savucak -Küçük Savacık- Gelincik güzergâhında sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede altyapı ve yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan yollar hizmete açıldı. Bu çalışmalarla ulaşımı rahatlatılırken, kış aylarında yaşanabilecek olası sorunlarının da önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca ekipler, Viranşehir ilçesinde Yukarı Şölen- Adaköy güzergâhında yağışlı havalarda su taşkınlarını önlemek ve tarım arazilerini korumak amacıyla büz boru döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların planlanan program dâhilinde yürütüyor.