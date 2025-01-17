Marmara'yı sarmaya başlayan müsilaja karşı denetimleri sıklaştıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa’daki denetimlerde, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi’ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesti. Ceza haberleri sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 9 aydır yetkilileri defalarca göreve davet ettiklerini belirterek çarpıcı iddialarda bulundu.BURSA (İGFA)- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.

Bakanlık tarafından söz konusu ceza haberinin paylaşılması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıklamalarda bulundu.

9 aydır yetkilileri defalarca göreve davet ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, çevreyi kirleten işletmeleri bildikleri halde üzerine gitmeyip, ceza kesmeyip, kapatma işlemi yapmadıklarını belirtti.

"Hem derelerimizin kirlenmesine, hem Nilüfer Çayı'nın kirletilmesine sebep oluyorlar" diyen Başkan Bozbey, "Aynı zamanda Marmara Denizi’nin ölmesine vesile oluyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün işi elbette denetlemek, bulgulara göre ceza vermek, gerektiğinde kapatmaktır. Onun için yeniden sesleniyorum. Lütfen görevinizi tam yapın. Ben yakında nereler olduğunu açıklayacağım. Sizler hangi kirleticilerin olduğunu biliyorsunuz. O yüzden göreve davet ediyorum” diye konuştu.

“TÜM SUYU ARITIP NİLÜFER ÇAYI’NA VERECEĞİZ”

Başkan Bozbey, söz konusu denetimi yapanların ‘Bozbey zaten ikide bir bizi gündeme getiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUSKİ’nin arıtma tesisi bunu yapıyor’ diye algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Kirleten Doğu Arıtma Tesisi’ymiş gibi imaj oluşturulmaya çalışıldığını belirten Başkan Bozbey, “Bu size hiç yakışmaz, bize zaten hiç yakışmaz” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Müsilaj 2021 yılında yaşandı. O dönemki yöneticiler, 2022’nin Eylül’ünde Doğu Arıtma Tesisi’nin yoğun yağışlardan sonra gelen suyun önemli kısmını arıtamadığını tespit etmiş ve ihale yapmışlar. Gönül isterdi ki ihale daha önceden yapılsın, projesine göre tamamlansın. Biz de yoğun yağışlarla gelen suyu orada arıtalım. Dereye de temiz bir şekilde bırakalım. Ancak tesisi böyle bulduk. Proje, Nisan ayında tamamlanması gerekirken Ağustos ayında bitirilmesi mümkün oluyor. Eğer müsilaj konusunu önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi doğru anlamış, doğru tespit yapmış olsaydı; Doğu Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artışı için o anda düğmeye basar, o anda ihale eder ve projeyi tamamlardı. Biz geldikten sonra projeyle ilgili çalışmayı hızlandırdık. Ağustos ayında tamamlayarak gelen tüm suyu arıtıp Nilüfer Çayı’na vereceğiz”.

“DERELERİ TEMİZ AKAN, HAVASI TEMİZ OLAN BİR BURSA’YI ÖZLÜYORUZ”

Durumu bilmeyenlerin konuyu yanlış aksettirdiğini anlatan Başkan Bozbey, “Sanki Büyükşehir Belediyesi yıllardır bizdeydi. Ki keşke bizde olsaydı, böyle olmazdı. Suyun o şekilde aktarılmasını biz sağlamışız gibi izlenim bırakmaya çalışıyorlar. Kabul etmemiz mümkün değil. Biz çevreye duyarlıyız. Müdürlük ekipleri yoğun yağıştan sonra gelip inceleme yapıyor. Çünkü yoğun yağıştan sonra dışarıya aktarım olduğunu biliyorlar. Doğrudur yapılmamış ama biz projeye hız verdirdik. Bir an önce tamamlayıp yoğun yağışlarda bile suyun tamamını arıtıp Nilüfer’e vereceğiz. Dereleri temiz akan, havası temiz olan bir Bursa’yı özlüyoruz ama biz yapacağız. Çünkü Bursa bizim” diye konuştu.

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin eş zamanlı denetimlerinde; 12 Ocak’ta da Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. 6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.