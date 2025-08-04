Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları, AFAD Başkanlığı tarafından deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla oluşturulan simülasyon tırını ziyaret ederek hem 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşadı hem de teorik konularda bilgilendirildi.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı olası depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemeye de devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığı tarafından oluşturulan ‘Deprem Simülasyonu Tırı’, BUSKİ Acemler Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda, belediye çalışanları 6,8 ile 7,2 şiddetindeki yapay depremleri birebir yaşadı.

Heyecanlı anlara sahne olan eğitimde, çalışanlar tarafından ‘çök-kapan-tutun’ yöntemi uygulandı.

Programda uzman ekipler tarafından afetler karşısında doğru ve bilinçli hareket etmenin yolları teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.