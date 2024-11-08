Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) katkılarıyla, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA(İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri Şef Burak Tüzün yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın, iki bölüm olarak gerçekleştirildiği konserin ilk bölümünde, Joseph Hayd’ın Senfoni No. 100, Sol Majör “Askeri Senfoni” eseri ile Korhan Ilgar’ın “Divertimento”su çalındı.

Konserin ikinci bölümünde ise, Giovanni Battista Pergolesi’nin en ünlü eseri olan “Stabat Mater”’i Soprano Hülya Kazan ve Mezzosoprano Özlem Pamuk seslendirdi.

Dakikalarca alkışlanan konser sonunda, Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman’a teşekkür plaketi verdi.