Nesine 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Bursaspor sezon başından beri sürdürdüğü galibiyet serisini Muşspor maçı ile noktaladı. Berabere biten karşılaşma, Bursaspor’un yükselişini sekteye uğrattı.

Karşılaşma ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un mutlak galibiyet için çıktığı Muşspor karşılaşmasından beraberlikle ayrılmasının ligdeki yükselişini sekteye uğrattığını kaydetti. Ekmekçi, “Seyirci rekorunun kırıldığı ve müthiş bir ambiansa sahne olan atmosfer, Bursasporlu oyuncuların kimi zaman panikle oynamasına sebebiyet verdi.” dedi.

“MÜCADELE DEVAM EDİYOR”

Ekmekçi ayrıca, “Özgüven kazanan oyuncu grubuna aslında önemli bir ders niteliği taşıyor bu beraberlik. Çünkü bu ligde her şeye rağmen kolay maç kazanmak diye bir durum söz konusu değil. Mücadelenin bile yeterli olmadığını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda görmüş olduk. Bir avantaj kaybedilse de lig maratonu içinde kaybetmemek de büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.