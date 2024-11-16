Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor karşısında aldığı 3-0’lık müthiş galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.BURSA (İGFA) - Bursaspor, Lig'in 11.haftasında sahasında Kemerkent Bulvarspor'u 3 - 0 yendi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki karşılaşmanın gollerini 6, 55 ve 88. dakikalarda Sedat Cengiz, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay kaydetti.
Bursaspor, bu sonuçla 11 hafta sonunda puanını 29’ya yükseltti.
SPORMETRE
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay, Halil Özay (Dördüncü Hakem)
BURSASPOR: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, (Dk 86 Furkan Saki), Musa Çağıran, Sedat Cengiz, (Dk.70 Furkan Özyapı), Bilal Güney, (Dk.46 Yiğitali Bayrak), İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek, (Dk.78 Bora Yılmaz), Muhammet Demir, (Dk.71 Mücahit Can Akçay).
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Martin Batalla
KEMERKENT BULVARSPOR: Emirhan Emir, Fatih Kızılay, Erkin Kocakahya, Deniz Solmaz, Hasan Güleryüz, (Dk.77 Muhammet Emin Temel), Enes Ersoy Öztürk, (Dk.65 Anıl Emre Yılmaz), Salim Farsak, Kaan Güdü, Görkem Güven, (Dk.77 Bartu Ermiş), Ayberk Altan, (Dk.65 Oğuzhan Köseoğlu), Gülhan Üreyen, (Dk.71 Tezcan Erdoğan).
TEKNİK DİREKTÖR: Oktay Akgül
GOLLER: Dk.6 Sedat Cengiz, Dk.55 Ahmet İlhan Özek, Dk.88 Mücahit Can Akçay (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 14 Görkem Güven, Dk. 26 Deniz Solmaz (K.Bulvarspor), Dk.21 İlhan Depe (Bursaspor)
Öte yandan karşılaşma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Bursaspor'u namağlup liderlikten ötürü tebrik etti.