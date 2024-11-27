Bursaspor’un Pazar günü evinde ağırlayacağı Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın saati değişti.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik saat değişikliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında ''Türkiye Futbol Federasyonu’na bulunduğumuz talep üzerine Pazar günü oynayacağımız Artvin Hopaspor müsabakasının saati 16:00 olarak değiştirilmiştir. '' ifadelerine yer verdi.
Bursaspor maç saati değişti!
Bursaspor’un Pazar günü evinde ağırlayacağı Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın saati değişti
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