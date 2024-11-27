Bursaspor’un Pazar günü evinde ağırlayacağı Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın saati değişti.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik saat değişikliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında ''Türkiye Futbol Federasyonu’na bulunduğumuz talep üzerine Pazar günü oynayacağımız Artvin Hopaspor müsabakasının saati 16:00 olarak değiştirilmiştir. '' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1861764589794284022