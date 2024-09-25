Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ konulu basın açıklaması Ali Osman Sönmez Hastanesi önünde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası'nın açıklamasına Oda Başkanı Dr. Kadir Binbaş, BTO Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, BTO önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Candan Coşkun, çok sayıda sağlık çalışanı ve sendika üyeleri katıldı.

Bursa Tabip Odası adına konuşan Dr. Muhsin Güllü, sağlık çalışanlarının vergide adalet talebini yineleyerek, "1 milyon 400 bin sağlık çalışanı olarak vergide adalet istiyoruz" dedi.

1 milyon 400 bin sağlık çalışanının vergide adalet istediğini belirterek, "Aylardır, tam 27 haftadır olduğu gibi bugün de, bu Çarşamba da, burada topluma sağlık hizmeti verdiğimiz ASM’lerin, hastanelerin, tüm sağlık tesislerinin önünde bir kez daha Vergide Adalet istiyoruz. Kararlıyız, bu oyunu bozacağız! Artan oranlı vergi dilimi oyununa son verecek, emeğimizin hakkını koruyacağız! İktidara, muhalefete sesleniyoruz. Meclise, siyasete sesleniyoruz. İktidarı haklı taleplerimize karşı sağır taklidi yapmaktan vazgeçmeye, muhalefeti bu soyguna karşı biz üretenlerin, çalışanların yanında olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kamu idaresi eliyle bizzat ve bile isteye yaratılan enflasyon altında her gün ezildiklerini belirten Dr. Güllü, "Gerçek değerinden en az yarısı kadar ölçmek üzere müdürü değiştirilip durulan TUİK safsatalarıyla bize gelince yüzde ’da kalan 6 aylık enflasyon, sıra köprü geçişine zam yapmaya gelince 8 ayda %288 zam gibi insafsız, izansız artışlara dönüşüyor. Bizler bu sistemli hayat pahalılığı içinde geçinmeye çalışırken, artan oranlı vergi adaletsizliği nedeniyle bir kez daha soyuluyoruz" diye konuştu.

Adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşı her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarının hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Dr. Muhsin Güllü, "Bunun için 27 haftadır yürüttüğümüz mücadelemizi sonuç alana dek devam ettirmede kararlıyız. Tüm çalışanları ve emeğiyle geçinenleri, bu derin yoksullaşmaya, gelirde ve vergide dayatılan eşitsizliğe/adaletsizliğe karşı çıkmaya, her hafta çarşamba günleri sürdürdüğümüz hak alma mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz" dedi.