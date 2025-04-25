Bursalı oyuncu Esra Şengünalp’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda oynadığı tiyatro oyunu; “Fok Derisi Kavuşma!” 3 Mayıs Cumartesi 20:30 Podyum Sanat Mahal’de sahnelenecek.BURSA (İGFA) - Hemşerileriyle buluşmak için sabırsızlanan oyuncu 1989 yılında Bursa’da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini burada tamamlamış, Bursa Ekim Sanat tiyatrosunda yetişmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarında lisans eğitimini tamamladıktan sonra dizi film ve tiyatro alanında çalışmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu Dizisinden Aynura karakteriyle yakınen tanıdığımız oyuncu; Tiyatro D22, Tiyatroadamla birlikte çalışmış, oyunlarda oynamıştır.

2023 Eylül ayında kurduğu Tiyatro Us’un ilk oyunu “Fok Derisi Kavuşma!” Direklerarası Seyircileri tarafından “Farkındalık Yaratanlar” Ödülü almıştır. 2012 Yılında da “Yatık Emine” adlı oyunla en iyi kadın oyuncu ödülü almıştır. İki sezondur İstanbul’da oynanan oyun ilk kez Bursa’ya geliyor. Bu sezonun kapanış oyununu oynuyor. Bu yıl Devlet Tiyatrolarının düzenlediği Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festival seçkisine de seçilen oyunu sanatçının oyunculuğunun yanı sıra kaleminin de iyi olduğunun bir göstergesi. Ayrıca bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de tek olan kadın oyunları festivali kapsamında turneler yapmış bir çok ilde seyircinin gönlünü fethetmiştir.

Kadın Olmak. Anne Olmak. Baba olmak. Aile olmak. Temalarının içinden geçen oyun fok derisi mitiyle bize çok şey anlatıyor.

Kadının toplumda değişen kimlikleri içinde; anne olma evresinin altını çizen hikayeyi farklı statü ve coğrafyadan olan iki kadından mizahi bir anlatımla izliyoruz.

Fok Derisini (Ruh derisi) kaybetmiş kadınların arayışı, uyanışı.

Kendine kavuşma, kavuşabilme hikayesi!

yazan&yöneten: Esra Şengünalp

yardımcı yönetmen: Bora Akın

oynayanlar: Gamze Dar, Esra Şengünalp

dekor: Cihan Aşar

ışık: Yasin Gültepe

teaser/afiş fotoğraf: Doruk Seymen

afiş grafik tasarım: Bıyıkof

teknik uygulama: Eren Uğurhan, Azat Sunar

asistan: Hazal Yıldırım, Hümeyra Sultan

yapım: Tiyatro Us