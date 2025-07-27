Bursa’nın Kestel-Gürsu bölgesinde gece boyu teyakkuzda olan ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun mücadele verirken, Gemlik Belediyesi de, tüm imkanlarını seferber ederken, piknik alanları ve zeytinliklerde ateş yakma yasağı getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel-Gürsu hattında çıkan orman yangını, geniş bir alana yayılarak Gemlik’in kırsal mahallelerini tehdit etti.

Yangın, Hamidiye, Feyziye ve Fındıcak köylerine yaklaşık 15 kilometre mesafede başladı ve şehir merkezine doğru ilerledi.

Gece boyunca ekipler, alevlerin köylere sıçramasını engellemek için alarma geçti.

Gemlik Belediyesi ve Gönüllüler SahadaGemlik Belediyesi, yangın bölgesine iş makineleri, tankerler ve onlarca personel gönderdi.

Kırsal mahalle muhtarlarıyla koordinasyon kurularak durum anbean takip edildi. Merkez mahalle ve köylerde tankerler hazır bekletildi. Gemlik Belediyesi iştiraki GEMTAŞ, sabah erken saatlerde yangınla mücadele eden ekiplere çorba ve su ikramında bulundu.

Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER), Gemlik Hafriyatçılar Derneği ve çevre köylerden yüzlerce gönüllü de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ATEŞ YAKMA YASAĞI

Gemlik Belediyesi, 27 Temmuz 2025 Pazar günü tüm ilçede piknik alanları ve zeytinliklerde ateş yakmayı yasakladı. Belediye daire müdürleri ve çalışanları, yangının etkilerini en aza indirmek için sahada yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangınla mücadele, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve gönüllülerin iş birliğiyle devam ederken, Gemlik Belediyesi tüm kaynaklarını seferber ederek afetle mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Vatandaşlar, resmi uyarılara uymaya ve yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.