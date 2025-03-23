İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Bursa’da başlayan protestolar devam ediyor. Patlayan bir torpil sonrası CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile iki polis memuru yaralandı. Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş, yaka paça gözaltına alındı. 10'u aşkın gözaltı olduğu öğrenildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Millet Bahçesi’nde toplanan ve Atatürk Heykeli’ne yürümek isteyen bir gruba karşı polis ekipleri barikat kurarak grubun ilerlemesine izin vermedi.

CHP’li yöneticilerin eylemcileri sakinleştirmeye çalıştığı görülse de, kalabalık geri adım atmadı. Bir grup, polis barikatına yüklenerek arbede çıkarırken çıkan olaylar sırasında bazı eylemciler, torpil patlatarak güvenlik güçlerine saldırdı.

Protestolar sırasında atılan torpillerden biri CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’a isabet etti. Yeşiltaş’ın gözünün altına gelen darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugünkü gösterilerde orantısız müdahale sonucu yaralanan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

BOZBEY'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Günlerdir, demokrasiye sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Hepimizin derdi ortak: Hakkımıza sahip çıkmak, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmak. Bursalılar, barışçıl ve yasal protesto hakkını en güzel haliyle kullanıyorlar. Ancak, haklı tepkisini gösteren insanlara yapılan sert müdahaleler, doğru değildir. Aynı şekilde, polis kardeşlerimize dönük şiddet eylemlerini de asla tasvip etmiyoruz. Bursa’nın bütün evlatları bizim evladımızdır. Tüm vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi, serinkanlı davranmaya, Bursa’mızı istenmeyen görüntülerden korumak için sağduyulu olmaya davet ediyorum" diye konuştu.