Bursa'da Zafer Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a özgürlük ve Meclis'te konuşma çağrısına Mudanya Mütareke Meydanı'ndan sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Terörist başının hükümlü olduğu İmralı Adası'na en yakın nokta olan Mudanya'dan seslerini yükselten Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Mudanya'daki gönüllüleriyle birlikte Atatürk'ün "Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet vatana ihanettir" sözünün yer aldığı pankart açarak sert çıktı.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, Türk milliyetçilerinin o teröristin Gazi Meclis'te yer almasını bırakın, o Ada'dan çıkartılmasına bile izin vermeyeceklerinin altını çizdi. "Şehitlerimizin, babasız kalan çocuklarımızın, evlatsız kalan annelerimizin hesabını sormadan bu mesele konuşulmaz" diyen Başkan Gazi, Zafer Partisi kadrolarının var olduğu sürece bu emellere ulaşılamayacağını söyledi.

Gazi, MHP liderinin tecrit söylemleriyle birlikte CHP liderinin de Kürtlere vatan vaat ettiğini söylediğini anımsatarak, "Vatan meseleleri kumar masasında konuşulmaz. Siz kimin vatanını kime vadediyorsunuz? Türk milletinin meclisine hangi hakla bölücü başını davet ediyorsunuz" sorularını yöneltti.

ERKEN SEÇİM İÇİN HODRİ MEYDAN DEDİLER

Mudanya İlçe Başkanı İsmail Ateş ve yönetiminin de hazır bulunduğu açıklamada İl Başkanı Cihat Gazi, TUSAŞ’a gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, son dönemde peşi sıra yaşanan elim olaylarla ülkenin sarsıldığını ifade etti. Mütareke Meydanı'ndan 'hodri meydan' diyerek erken seçim çağrısı da yapan partililer, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Siz yanınıza bölücü örgütleri ve uzantılarını alın, biz ise Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri ve kahraman Türk milletini alacağız. Bu vatanı bölmeye çalışanlar, Türk milletini hiçbir zaman yenemeyecekler. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm diyene!"