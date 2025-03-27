Bursa Yıldırım Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Dayanışma ve paylaşma şehri Yıldırım anlayışı ile Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Yıldırım Belediyesi, 10 bin ilçe sakinine bayramlık hediye ediyor.BURSA (İGFA) - Mimarsinan Mahallesi’ndeki ‘Bayram Mağazası’nda çocukların sevincine ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ı tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz. ‘Ramazan Paylaşmak’tır düsturu ile bir ay boyunca hemşehrilerimizle, dostlarımızla gönül sofralarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi paylaştık” dedi.

Bursa Yıldırım’ı dayanışma ve paylaşma şehri olarak tasavvur ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “İnsanı merkeze alan bir yaklaşım ile herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyor, gönülden gönüle köprüler kuruyoruz.

Bu kapsamda Ramazan ayında da hemşehrilerimize dokunacak, onları mutlu edecek işler yapmaya özen gösterdik. Hayırseverlerimizin de destekleri ile hizmete açtığımız giyim mağazamız sadece bir yardım noktası değil, paylaşmanın da adresi.

Ramazan Bayramı öncesi binlerce ihtiyaç sahibi hemşehrimize bayramlık hediye ettiğimiz mağazamızda ziyaretçilerimiz, tıpkı çarşıda bir mağazada alışveriş yaparak kazağından ayakkabısına, ceketinden pantolonuna kadar gönlünce bayramlıklarını seçti.

Tüm yaş gruplarının faydalanabileceği şekilde hazırladığımız mağazamız bayrama kadar Yıldırımlı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet verdi. Yıldırım sosyal belediyecilikle büyüyen mutlu bir aile. İhtiyaç sahipleri ve yardımsever hemşehrilerimiz arasında gönül köprüsü kurarak hem yürekleri hem de bedenleri ısıtmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimizin de desteği ile oluşturduğumuz mağazamızda 10 bin hemşehrimize bayramlık hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.