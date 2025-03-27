Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, istihdam olanaklarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalıştıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı İşgücü İstatsitikleri'ni değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdam olanaklarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalıştıklarını belirterek, işsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ettiğini söyledi.

2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında, "İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İşgücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.