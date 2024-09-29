Bursa’da yer alan özel at yetiştirme haraları ile TJK Karacabey Pansiyon Harasında bu yıl doğan taylar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atçılık Birimi tarafından gerekli eşkal bilgileri ile numunelerinin alınması ve atlara mikroçip uygulanmasının ardından tescilleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa, yarış atçılığında da Türkiye’de üst sıralarda yer alıyor. Her yıl yüzlerce İngiliz ve Arap tayının Türk Soy Kütüğü’ ne kaydı yapılarak, ülkemiz atçılığına kazandırılması sağlanıyor.

Bursa’da yer alan özel at yetiştirme haraları ile TJK Karacabey Pansiyon Harasında bu yıl doğan tayların, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atçılık Birimi tarafından gerekli eşkal bilgileri ile numunelerinin alınması ve atlara mikroçip uygulanmasının ardından tescil ediliyor.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Vural Çeliker, Veteriner Hekim Kıvanç Kurt ve Zooteknist Mehmet Ali Karagöz ‘den oluşan İl At Islahı Komisyonu Heyeti tüm haraları tek tek ziyaret ederek, Türkiye atçılığına katkı sağlamak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.