Bursa'da yangını söndürürken kalp krizi geçiren 38 yaşındaki evli ve iki çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan Şaşkın'ın arkadaşlarına moral amacıyla katıldığı olayla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangınıyla mücadele sırasında, itfaiye personeli Ramazan Şaşkın’ın kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüz. Kalp krizi geçiren itfaiye personelimiz Ramazan Şaşkın’ı, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Ramazan Şaşkın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Yangınla mücadelede fedakârca görev yapan Şaşkın’ın vefatı, Bursa’da büyük üzüntü yarattı.

AYAĞINDAKİ KIRIK DOLAYISIYLA İSTİRAHAT RAPORLUYDU

Bu arada Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da, yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), moral amacıyla arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte bulunduğu sırada, bölgede çıkan yangın nedeniyle izinli personeli görev yerine ulaştırmak amacıyla gelen araca bindiği ifade edildi.

"Araç, etkinlik alanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ramazan Şaşkın araçta aniden fenalaşmıştır" denilen açıklamada, "Bunun üzerine arkadaşları tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne ulaştırılmıştır. İlk müdahalesi burada yapılmış, ardından sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin özverili çabalarıyla devam ediyor.