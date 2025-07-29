Bursa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde pet şişe ve atıkların temizlenmesi için 8 araç ve 35 personelle çevre temizliği çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde çevre temizliği çalışmalarına hız verdi.

Yangın söndürme ve destek faaliyetleri sırasında çevreye dağılan pet şişe ve benzeri atıkların temizlenmesi için 8 araç ve 35 personelin görevlendirildiği belirtildi.

Belediye, Gürsu-Kestel ve Harmancık bölgelerinde yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, yangın bölgelerinde biriken atıkların yeni yangın riski oluşturmasını önlemek amacıyla titiz bir temizlik çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, yangın bölgelerinde atık bırakılmaması ve çevreye duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.