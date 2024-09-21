Bursa’nın köklü sokak lezzetlerinden biri olan kestane kebabı, şehirdeki cadde ve sokaklarda ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti olan kestane, Cumhuriyet Caddesi gibi kalabalık bölgelerde seyyar tezgahlarda ateşte pişirilerek satışa sunuluyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Caddesi’ndeki seyyar satıcılar, kestane kebabının şehirdeki geleneksel bir tat olduğuna dikkat çekiyor. Bursa’nın, kestane üretimiyle ünlü bir şehir olduğunu vurgulayan satıcılar, özellikle dağ köylerinden toplanan taze kestanelerin bu kültürü yaşattığını belirtiyor.

Cumhuriyet caddesinde satış yaptığı belirten Burak Gürbüz "Şimdiden kestane kebabına ilgi var Kış geldiğinde bu ilgi daha çok artacak özelikle turistlerin çok ilgisinin çekiyie diye ifade ediyor.

Gürbüz ayrıca “Bursa’nın kestanesi meşhurdur, her yerden duymuş oluyorlar. Gelip tadıyorlar ve memnun kalıyorlar. Hatta bazıları buradan vakumlanmış kestane alıp evlerine götürüyor” diye vurguladı