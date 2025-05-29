Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları, kentin dört bir yanında hız kesmeden sürüyor.BURSA (İGFA) - Daha sağlıklı bir çevre için projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesini de hız kesmeden sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliğiyle 17 ilçede tek elden yürütülüyor.

Durgun su birikintileri, dere yatakları başta olmak üzere sivrisinek üremesine elverişli alanlara yoğunlaşan ekipler, modern araç ve ekipmanlarla sahada etkin mücadele yürütüyor. Vatandaşlardan gelen taleplere anında dönüş yapan ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek durumların önüne geçebilmek için 7/24 aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle sinek ve haşere gibi insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Sivrisineklerin su birikintilerinde daha hızlı ürediğini belirten Başkan Bozbey, bu birikintilerin engellenmesi konusunda Bursalılardan hassasiyet beklediklerini dile getirdi.