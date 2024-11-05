Bursa’da zeytin hasadı ve alım kampanyası öncesinde maliyet hesaplamalarıyla başlayan ve zeytin üreticisinin güvencesi olan Marmarabirlik’in açıkladığı avans fiyatlarla tavan yapan üreticinin isyanı büyüyor. Mudanyalı muhtarlar, avans fiyatların revize edilmesini isterken, Tarım Kredi Kooperatifi ve TARİŞ’e de ürün alım çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde aynı zamanda Hasköy Mahallesi Muhtarı olan Levent Aşçı başkanlığındaki Muhtarlar Derneği öncülüğündeki zeytin üreticilerine ses olmak amacıyla açıklamaya Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast da destek verdi.

TARIM KREDİ VE TARİŞ’E ALIM ÇAĞRISI

Mudanya’nın Çepni Mahallesi yolu üzerindeki zeytinlikte, muhtarlarla birlikte basın açıklaması yapan Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, Marmarabirlik tarafından açıklanan avans fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, fiyatların revize edilmesini talep etti. Birliğin aldığı fiyata tüccarın zeytin almadığını da gördüklerini ifade eden Başkan Aşçı, “Açıklanan fiyatın geçen yılki fiyatlarla aynı kalması, enflasyonun hiç göz önüne alınmaması anlamına gelmektedir. Şunu da vurgulamak istiyoruz ki, ülkemizde enflasyon gıda fiyatları belirlenirken fiyat artışlarında market açan, çadır kurup ürün satan Tarım Kredi Kooperatifi neden şu anda zeytin alımı yapmıyor? Niye üreticisine sahip çıkmıyor? Yine devletin kuruluşu olan TARİŞ, zeytin üreticisinin ürününü almak için ne bekliyor?” sorularını yöneltti.

MUHTARLAR: FİYATLAR ADİL ŞEKİLDE BELİRLENMELİ

Öte yandan muhtarlar, ton bazında zeytinyağı ihracatının yasaklanmasının günümüz koşullarında faizlerin yüksek olması dolayısıyla yağ ticareti yapan firmaların bu sene yağ ticareti yapmadıklarını, yapanların da bunu fırsata dönüştürdüklerini öne sürdü. Enflasyonla birlikte üretim giderlerinin de yüzde 100 artış gösterdiği dönemde fiyatların neden artmadığını soran muhtarlar, taleplerin dikkate alınmasını ve zeytin fiyatlarının adil şekilde belirlenmesini yineledi.

ZİRAAT ODALARI MUHTARLARLA BİRLİKTE KİTLESEL AÇIKLAMA YAPACAK

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast ise, bugünkü açıklamalar ardından gerek Marmarabirlik, gerekse yağ toptancılarının fiyatlar konusunda güncelleme yapılmaması durumunda muhtarlarında de desteğini alarak, üreticinin talebi doğrultusunda daha etkili bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Marmarabirlik, 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyasına ilişkin avans fiyatlarını; tavan fiyat olarak 180 daneye 125 TL, 200 daneye 105 TL, taban fiyatı ise 380 daneye 47 TL olarak açıklamıştı. Avans fiyatta yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 45 TL olarak belirlenmişti.