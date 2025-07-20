Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hüdavendigar Kent Parkı’nda Nilüfer Çayı’na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli Furkan Mercan’ı görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti.BURSA (İGFA) - Hüdavendigar Kent Parkı’nda meydana gelen olayda, Nilüfer Çayı’na düşen 1,5 yaşındaki çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli Furkan Mercan tarafından saniyeler içinde boğulmaktan kurtarıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, Başkan Mustafa Bozbey kahraman güvenlik personelini görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Furkan Mercan’ı cesaretinden ve özverisinden dolayı tebrik eden Başkan Bozbey, “Dün Hüdavendigar Kent Parkı’nda 1.5 yaşındaki bir evladımızın suya düşmesi, hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Olay anında görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirerek çocuğumuzu kurtaran güvenlik görevlimiz Furkan Mercan’a yürekten teşekkür ediyorum. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması adına hem vatandaşlarımızdan hem de personelimizden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli Furkan Mercan ise, “O an düşünmeden hareket ettim. Çocuğu sudan çıkarınca çok rahatladım. Böyle bir şey yaşamak hem çok zor hem de çok anlamlı. Başkanımızın desteği beni ayrıca onurlandırdı" dedi.