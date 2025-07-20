Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sırameşeler Çocuk Evleri’nde kalan 4-6 yaş grubu çocukların Sukaypark’ta keyifli vakit geçirdiğini, 7-12 yaş grubu erkek çocukların ise yüzme kurslarıyla yeteneklerini geliştirdiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirdiğini bildirdi.

4-6 yaş grubundaki çocuklar, sıcak havaları fırsat bilerek Sukaypark’ta keyifli bir gün geçirdi. Eğlenceli aktivitelerle doyasıya vakit geçiren minikler, yazın tadını çıkardı.

https://twitter.com/bursaash/status/1946902702891376816

Ayrıca, 7-12 yaş grubu erkek çocuklar, düzenli olarak katıldıkları yüzme kurslarında yeteneklerini geliştiriyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, çocukların hem eğlendiği hem de becerilerini güçlendirdiği bu faaliyetlerin, onların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı vurgulandı.