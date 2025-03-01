Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi tanıtım programı, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli doğrultusunda, öğrencilerin sadece akademik değil, zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini de desteklemeyi amaçlayan proje, gençleri sportif faaliyetlere teşvik ederek, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

HOBA Projesi'nin tanıtım programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dr. Ahmet Alireisoğlu'ndan Sporla Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Programın açılış konuşmasında Bursa'da, öğrencilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için önemli adımlar atılmaya devam edildiğini ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Maarif Eğitim Modeli doğrultusunda, çocukların sadece sınıf içinde değil, dışarıda da sporla buluşmalarını ve aktif bir yaşam sürmelerini hedeflediklerini belirtti. Sporun, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir iyileştirici olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, öğrencilerin her yaşta sporla tanışması gerektiğini ifade etti.

Okul ortamlarında güçlü spor organizasyonlarıyla sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürü oluşturulmasının önemine değinen Alireisoğlu, bu hedefle birlikte güçlü bir spor altyapısı inşa edileceğini ve bunun kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olacağını belirtti.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'dan Başarı Vurgusu

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, 45 farklı spor branşında düzenlenen müsabakalarda Bursa öğrencilerinin Türkiye şampiyonalarında büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Ayrıca, gençlik kamplarında binlerce öğrenciye spor ve kültürel etkinlikler sunarak, onların sosyalleşmelerini sağladıklarını ifade etti. Aksoy, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, onları her türlü bağımlılıktan uzak tutmak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu'dan HOBA Projesine Destek

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, HOBA Projesi'nin öğrencilerin akademik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Sporun, öğrencilerin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra, onları kötü alışkanlıklardan koruyacağını ifade eden Otcu, sporun hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'tan Bursa'nın Spor Alanındaki Başarıları

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yıllık bütçelerinin büyük kısmını Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ayırdıklarını belirterek, Bursa'nın spor alanındaki başarısını övdü. Kılıç, yapılan organizasyonlar sayesinde Bursa'nın amatör sporcu sayısında Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca, Bursa'daki spor tesislerinin büyük bir artış gösterdiğini ve bu tesislerin gençler için önemli bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Dijital Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Nesil Çağrısı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bakan Yusuf Tekin’in talimatlarıyla başlatılan projelerle çocukları dijital olumsuzluklardan korumayı, onları bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde hayata katmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, projelerin gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayarak, onları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruyacağını ifade etti. Eğitimdeki bu önemli adımlarla, çocukların ve gençlerin yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.