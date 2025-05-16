Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki gürültü düzeyini kontrol altında tutmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ‘Bursa Gürültü Eylem Planları’ kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Gürültü Eylem Planı Raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda altı ayda bir eylem planı raporunun ilerleme durumu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından ‘Bursa Gürültü Eylem Planları’ kapsamında düzenlenen teknik değerlendirme ve koordinasyon toplantılarında, kurum içi birimlere ve diğer kamu kurumlarına çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kurum içi ve ilçe belediyeleri, emniyet müdürlüğü, ilçe zabıta birimleri ve diğer kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantılarda birim temsilcilerine, kentin farklı bölgelerindeki gürültü seviyelerinin detaylı bir şekilde analiz edilmiş halini sunan stratejik gürültü haritaları anlatıldı. Toplantılarda, özellikle yaz aylarında yaşam kalitesinin düşmesine neden olan yoğun gürültü alanları, ortak yürütülecek çalışmalar, gürültüden en çok etkilenen bölgelerdeki halk sağlığı riskleri, okul, hastane gibi hassas alanların yakınında belirlenen yüksek gürültü seviyeleri ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in çevresel sorunlara çözüm yolları üretilmesine büyük önem verdiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, Gürültü Eylem Planı Raporu doğrultusunda işlemlerin aralıksız sürdürüldüğünü, 6 ayda bir de kurum içi ve kurum dışı ilgili makamlara çalışmaların aktarıldığını belirtti.

Stratejik gürültü haritalarının, gürültü kirliliğiyle mücadele ederken, hangi alanlarda daha fazla müdahale yapılması gerektiğini belirlemek için önemli bir araç olduğunu ifade eden Makam, “Başkanımız Mustafa Bozbey’in talimatları doğrultusunda gürültü kirliliğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Gürültü görünmez bir tehlikedir. Gürültü haritaları ise bu görünmeyeni görünür kılar. Yapmış olduğumuz toplantıların sonucunda, çevresel gürültü kirliliğiyle mücadelede kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut eylem planlarının kararlı bir şekilde uygulanmasını amaçlamaktayız. Aynı zamanda kentimizde belirlenen 8 adet sessiz alanın da korunmasına yönelik stratejileri değerlendirmekteyiz. Sağlıklı ve huzurlu bir Bursa için tüm paydaşlar sorumluluklarını yerine getirerek gürültü kirliliğiyle etkin bir şekilde mücadele edecektir” dedi.