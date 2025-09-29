Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlik odaklı projeleri tanıttığı basın toplantısında, milli sporcu Defne Kurt’un 5 madalya başarısını ve 4. Uluslararası Gastronomi Festivali’ni kutladı. Gençlere spor, eğitim, kültür ve istihdam desteği sunan belediye, 1.2 milyon gencin tesislerden faydalandığını, 10 bin öğrenciye eğitim desteği verdiğini açıkladı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye ana hizmet binasında düzenlediği Eylül ayına ilişkin basın toplantısında "Gençlik Odaklı” hizmetlerini ve şehrin gençlik vizyonu ile projelerini paylaştı.

Toplantıya, milli sporcu Defne Kurt’un 7 günde 5 madalya kazanarak tarih yazmasıyla başlayan Başkan Bozbey, kadın voleybol, erkek basketbol ve hentbol takımlarının başarılarını tebrik etti. Ayrıca, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali’nin dünya çapında üne kavuştuğunu vurgulayarak, “Bursa, Türkiye’nin gastronomi durağı oldu. Ünlü şefler ve yazarlar festivalimizi övdü” dedi.

GENÇLİK İÇİN KAPSAMLI PROJELER

Gençlerin potansiyellerini ortaya koyabileceği bir Bursa hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Gençlerin sesini duymayan kent geleceğe güvenle ilerleyemez” dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği atölyelerde 700 genç psikoloji ve roman okuma eğitimleri aldığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bin100 genç yaz kamplarında sosyalleşti. Gemlik Karacaali Kampı’nda 2 bin 246 genç spor ve etkinliklerle buluştu. Ancak kamp bakanlığa devredildiğinden geri almak için çalışıyoruz. Yine bu süreç içerisnde üniversite öğrencilerine kenti tanıtan gezilerin yanı sıra 17 ilçede gençlik buluşmaları, 11-12. sınıf öğrencilerine eğitim desteği ve fabrika gezileri düzenledik" diye konuştu.

SPOR VE SOSYAL FAALİYETLER

Bursa Uluslararası Spor Festivali’nde 17 ilçede 17 branşta 100 binin üzerinde gencin yarıştığını belirten Bozbey, "Uludağ’da bin 200 genç kayakla tanıştı; Mudanya ve Gemlik’te organizasyonlar düzenlendi. Bursaspor maçlarına gençler taşınarak stadyumla buluştu. 260 amatör spor kulübünün lig ücretleri karşılandı; Atatürk Spor Salonu ve yeni yüzme havuzları gibi tesis projeleri sürüyor" diyerek, bir branşta dünya merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

KÜLTÜREL VE SOSYAL DESTEKLER

Konuşmasında kültürel ve sosyal desteklere de dikkati çeken Başkan Bozbey, Genç Kart ile 10 bin öğrenciye eğitim desteği sağlandığını belirtti.Kültür Fabrikası’nda yazın 23, kışın 43 atölye açıldığını, Karagöz Festivali’nde 65 sanatçı gençlerle buluştuğunu belirten Boazbey, gece müzeciliği ve Arkofest 2025 ile binlerce gencin kültürel etkinliklere katıldığını ifade etti. Bağımlılık yaşının 9’a düştüğünü vurgulayan Bozbey, “Çocukları kurtarmak için çalışıyoruz; bu toplumsal bir sorun” diye konuştu.

İSTİHDAM VE DİJİTALLEŞME

90 bine yakın gencin iş başvurusu yaptığını, İnegöl dahil işsizliğin arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meslek edindirme kurslarını güçlendirdiklerini söyledi.

Dijital Gençlik Merkezi’nde yapay zeka, finansal okuryazarlık ve robotik kodlama eğitimleri verildiğini anlatan Bozbey, "Bursa, TOP7 dijital şehir listesine girerek Vietnam’daki yarışmada birincilik hedefliyor. B Cube İnovasyon Merkezi, akıllı ulaşım, çevre ve tarım projelerini destekliyor. Kent Konseyi Gençlik Merkezi, 17 ilçede kültürel ve demokratik projelerle gençleri buluşturuyor" diye konuştu.

Gençler için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Bozbey, "En ucuz ulaşımı sağlıyoruz, sosyalleşmeleri için projeler üretiyoruz. Gelecek kaygılarını azaltmak sorumluluğumuz. Bursa’yı spor, kültür ve inovasyon merkezi yapacağız” dedi.

Toplantı, gençlik vizyonunun Bursa’yı dönüştüreceği mesajıyla sona erdi.