Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 53 yıllık geleneği Feraizcizade Gençlik Kursu, 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerini “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunuyla uğurladı. Genç yetenekler, mezuniyet performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu’nun köklü eğitim programı Feraizcizade Gençlik Kursu, yetenek sınavıyla seçilen öğrencilerinin 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamlamasını kutladı.
Sezai Yılmaz, Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Belgin Bilgin, Arzu Temel, Salih Cem Şener, Kerim Çağrı Zora, Acan Ağır Aksoy ve Hale Altunel’den eğitim alan gençler, mezuniyetlerini Bertolt Brecht’in “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunuyla taçlandırdı.
Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora’nın yönettiği oyun, AVP Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.
Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar, tiyatroseverler ve kursiyerlerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği performansta, genç oyuncular sergiledikleri yetkin oyunculukla büyük alkış topladı.
Mezuniyet töreninde, kursiyerlere emek ve başarılarını temsil eden sertifikaları takdim edilirken, alkışlarla sona eren gece, genç tiyatrocuların sahnedeki coşkusunu unutulmaz kıldı.