Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi eğitmenleri tarafından psikolojik ilk yardımın temelleri, stres ve kaygı yönetimi, empati ve dinleme becerileri, psikolojik krizlerde müdahale, iş yerinde ruh sağlığı konuları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Eğitim programı, yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranıyla gerçekleştirildi.