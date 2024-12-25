Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov Bursa İl Paneli, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Anadolu Mektebi’nin kurucusu, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, panelde yaptığı konuşmada, “Yaptığımız işin çok zahmetli olduğunu biliyoruz. Çok önemli olduğunun farkındayız. Tahammül gerektiğini ve buna ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve bu şartlar içerisinde hayalleri de olan, rüyaları olan bir hareketiz. Böyle bir hareketin dışa dönük yönünün bu kadar sade olması şaşırtıcı. Ama gerekli. Bunu çok bilinçli bir şekilde yapıyoruz.” dedi.

Yurt genelinde yüzlerce panel düzenlediklerini anlatan Güçlü, şunları söyledi:

“Bir büyük insanı tanımak dünyayı tanımak gibidir. Anadolu Mektebi yazarlarının çoğu bu niteliktedir. Anadolu Mektebi yazarları bu toplumun, Anadolu toplumunun ve onun irtibatlı olduğu soy ve kültürel olarak irtibatlı olduğu toplumlar açısından baktığımızda bu sahip oldukları kültür ve medeniyete karşı olmayan, genel olarak savunan bir öncelik veriyor. Okuttuğumuz yazarlar, öğrencilerde kimlik sorunu diye bir şey yaşamalarına imkan vermeyecek. Ne olduklarını bilecekler. Ayaklarını öyle bir zemine basacaklar ki karşısında kim varsa o ne derse desin kendilerinin söyleyeceği bir sözü olacak. Bugün burada öğrencilerimizin sunumlarını izlerken gözümün yaşı aktı akacaktı, zor mani oldum. Çok güzel bir tablo görmüş olduk. Öğrencilere ve onları yetiştirenlere yürekten teşekkür ediyorum.”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise şunları ifade etti:

“Bugün burada çok önemli bir programdayız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni müfredatıyla artık 'biz anlatalım, öğrenci anlasın' anlayışından, 'biz rehberlik yapalım, sahne öğrencinin olsun' anlayışına geçiyoruz. Çocuk okusun, kendini keşfetsin, kendi hikayesini yazsın. Kendini ifade ederek var olsun. Sahne onun olsun, aktör o olsun, lider o olsun. İşte bu anlayışla, eğitimde bir dönüşüm sürecindeyiz. İlkokul 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda bu yeni yapıya adım atmış durumdayız.

Özellikle 9. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerimiz için artık çocuklarımızı kutucuk işaretleme alışkanlığından uzaklaştırarak, severek ve isteyerek kendi seçtiği kitapları okuyacağı, kendini geliştireceği bir döneme geçiş yapıyoruz. Bugün burada yürütülen bu çalışma, işte bu anlayışın en güzel örneklerinden biri.

Sizler, inanın, 20-30 yıl sonra bu topraklarda güçlü aktörler olacaksınız. Bu nedenle, Sami Güçlü Hocamıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu Mektebi, her okulun sahiplenmesi gereken bir yapı. Ancak bu, gönüllü ve yürekten çalışan öğretmenlerle mümkün olabilir.

İnşallah, Bursa'da öğrencilerimizin güçlü sesiyle, liderlik becerileriyle ve ustaca yönlendirmeleriyle çok güzel işler başaracağız. Bu başarıyı okul müdürlerimiz, ilçe milli eğitim yöneticilerimiz ve kıymetli öğrencilerimizle hep birlikte ortaya koyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Prof. Dr. Sami Güçlü hocamıza ve bu çalışmada emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından panelistler; Mehlikanur Kartav, Elif Doğan, Yağmur Bozcaarmutlu ve Ecrin Recep tarafından kültür ve edebiyatımızın önemli isimlerinden Bozkırın Bilgesi diye tanınan Cengiz Aytmatov ve eserlerinin anlatıldığı panele geçildi.

Program, panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.