Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 9. şubesi olan Emek Çamlık B Kafe, Başkan Mustafa Bozbey’in katılımıyla açıldı; sosyal yaşamı destekleyen bu mekan, 170 kişilik kapasitesiyle hizmete girdi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek Çamlık B Kafe’nin açılış töreni düzenlendi.

Kentin sosyal yaşamına katkıda bulunmayı hedefleyen ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan B Kafe zincirinin 9. şubesi, yoğun ilgiyle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “B Kafeler, gençlerin buluştuğu, fikir paylaştığı, ailelerin keyif aldığı ve dostlukların pekiştiği sosyal alanlar. Emek Çamlık B Kafemiz, 144 kişilik açık ve 26 kişilik kapalı alanıyla toplam 170 kişilik kapasitesiyle her mevsim konuklarına keyifli bir ortam sunacak” dedi.

"YENİ ŞUBELERLE 11'E ÇIKACAĞIZ"

“Kalite, lezzet, gülümseten hizmet” anlayışıyla hareket eden Burfaş B Kafeler’in Bursa’nın farklı noktalarında hizmet verdiğini belirten Başkan Bozbey, kısa vadede Yıldırım ve Yenişehir’de yeni şubeler açarak sayıyı 11’e çıkaracaklarını açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla güvenli, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı buluşma noktaları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Bozbey, “B Kafelerimize yoğun talep var, ancak esnafımıza zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Sosyal alan ihtiyacı olan mahalleleri önceliklendiriyoruz” dedi.

Emek Çamlık B Kafe’nin mahallenin sosyal yaşamına değer katacağını, gençlere güvenli buluşma alanı sunacağını ve komşuluk bağlarını güçlendireceğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bu mekan, emeğin, birlikteliğin ve dayanışmanın sıcaklığını hissettirecek. Burada anılar biriktireceğiz” diyerek Burfaş ekibine, çalışma arkadaşlarına, muhtara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Bozbey, B Kafe’nin kent kültürünü yaşatan bir adres olmasını diledi.