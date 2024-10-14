Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen Mahallesi'ndeki evinden 3 Ekim günü çıkan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Eroğlu'nun motosikletiyle kaza yapıp hayatını kaybettiği öğrenildi.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Karacabey’in Ovaesemen Mahallesi’nde oturan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'dan 3 Ekim Perşembe gününden bu yana haber alınamıyordu.

Son olarak köy bakkalından çıkarken güvenlik kamerasında görülen Eroğlu’yu bulmak için, bölgeye AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU

Sabaha karşı Karacabey yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, hareketsiz yatan kişinin bir haftadır aranan Nur Cemil Eroğlu olduğunu belirledi.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

Yaşlı adamın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.