Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerindeki Hacivat Üst Geçidi’nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 13.00'e kadar yolun araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı (Ankara Yolu) üzerinde yer alan Hacivat Üst Geçidi’nde bakım ve onarım çalışması yapılacağını açıkladı.

Daha önce bir kamyon damperinin çarpması sonucu hasar gören üst geçitte gerçekleştirilecek çalışmalar, bu sabah saat 05.00 itibariyle başladı. Yolun saat 13:00'e kadar yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince 11 Eylül Bulvarı’nın araç trafiğine tamamen kapatılacağı belirtilirken, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanacağı ifade edilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma saatleri ve güzergah değişikliklerine dikkat etmeleri önemle rica edildi.