Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak sürdürüyor.

Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına cansiparane destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.

Yaşanan orman yangını ve yangının seyri dolayısıyla Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi için tahliye kararı alındığını duyuran Büyükşehir Belediyesi, buralara bağlı otobüsler vatandaşların tahliyesine kolaylık sağladığını duyurdu.

⚠️ Kestel ilçemize bağlı Ağlaşan Mahallemizde başlayan ve Gürsu ilçemiz sınırları içerisinde yayılımını sürdüren orman yangınına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 71 araç ve 100’ün üzerinde çalışma arkadaşımızla müdahalemizi sürdürüyoruz.❕Bölgede yangınla mücadelenin sağlıklı… pic.twitter.com/lM2EmQaTXb— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 26, 2025

Belediye ayrıca Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burfaş ve Besaş konaklama alanında vatandaşların gıda ve su ihtiyaçlarını gidermek üzere hazırlıklara başladı.