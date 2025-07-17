DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, devam eden Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması projesiyle Bursa'da 5 bin 440 dekar arazi modern sulamaya kavuşacağını ve sulama suyu ihtiyacı Orhaneli Çayı'ndaki Kestelek Regülatörü'nden karşılanacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğinin altını çizen DSİ GenelMüdürü Mehmet Akif Balta, “Mustafakemalpaşa’nın bereketli toprakları Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması inşaatındaki çalışmalarının tamamlanması ile modern basınçlı sulama sistemine kavuşacaktır” dedi.

Projede yapılan çalışmaların ayrıntılarına da değinen Balta, çalışmaların tamamlanmasıyla 4 mahallede, 5 bin 440 dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılamaya başlayacağını belirteerek, işimiz kapsamında yüzde 42 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını kaydetti.

Projenin ana su kaynağı olan Orhaneli Çayı üzerindeki Kestelek Regülatörü ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığını belirten Balta, söz konusu işimizin muhtevasında; toplam 21 bin 855 metrePE100 boru, 800 metre cebri boru, 128 adet sanat yapısı, 1 adet pompa istasyonu, 1 adet regülatör yapısı, 1 adet regülasyon havuzu bulunduğunu ifade etti. Balta, bu kapsamda 10.393,00 metrePE100 boru, 785 m Çelik cebri boru imalatının tamamlandığını belirtti.