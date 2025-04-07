Bursa Yıldırım Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi iş birliği ile imzaladığı “yıldırım’a yaya durağı tasarımı ve uygulaması” projesi kapsamında gençlerin ortaya koyacağı tasarımlar ilçeye değer katacak.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz “Yıldırım’a Yaya Durağı Tasarım ve Uygulaması” isimli protokole imza attı. “Mimarlık Eğitiminde Teori – Pratik İlişkisi Üzerine: Düşün/Dene/Yap Atölyesi ile Yıldırım'da Yaya Durağı Tasarımı ve Uygulaması” isimli projenin yürütücülüğü BUÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Polat, Doç. Dr. Zuhal Şimşek ve Öğr. Gör. Dr. Özge Tümer Yıldız tarafından yapılacak. Mimarlık Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarıyla gerçekleştirilecek proje ile gençler; modern, estetik ve işlevsel tasarımlar hazırlayarak, ilçenin duraklarına yaya odaklı bir bakış açısıyla değer katmak için çalışacak.

İLÇEYE GENÇ DOKUNUŞ

Yoğun taşıt trafiğinin yaşandığı Yıldırım’da yaya güvenliğinin, konforunun ve erişilebilirliğinin sınırlı olduğu cadde ve sokaklarda belirlenmiş alanlarda yaya durakları tasarımı ve uygulaması gerçekleştireceklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her zaman Yıldırım’ın gerçek sahiplerinin gençler ve çocuklar olduğunu söylüyoruz. Bu proje ile gençler kendi şehirlerini, kendi sosyal mekanlarını tasarlayacak. Genç mimarlarımızın hayal gücü ile yenilikçi fikirleri, Yıldırım'ımızın duraklarına değer katacak. Çalışma, teorinin pratiğe dönüştüğü bir platform sunarken, genç yeteneklerin tasarım dünyasında kendilerini geliştirmelerine de olanak tanıyacak. Yıldırım’daki kamu alanlarının daha modern ve fonksiyonel hale gelmesi için atılacak bu adım, ilçeye estetik bir dokunuşun yanı sıra yerel halkın günlük yaşamını da iyileştirecek. Öğrencilerimiz için önemli bir tecrübe, Yıldırım’ımız için ise değerli bir dokunuş olacak iş birliğimiz hayırlı olsun” dedi.

“İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Üniversitelerin temel hedeflerinin eğitim-öğretimin yanı sıra topluma fayda sağlayacak projeler üretmek olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yarım asrı bulunan akademik ve bilimsel deneyime sahip bir yükseköğretim kurumuyuz. Bu 50 yılda Bursa’nın ve Bursa halkının her türlü sorununda yanında olduk. Toplumu ve ülkemizi ilgilendiren her çalışmanın içerisinde yer aldık. Büyük, küçük demeden, nereden geldiğini bakmadan bizlerden destek isteyen herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Yıldırım Belediyemiz de bugüne kadar son derece özel iş birlikleri yaptığımız kıymetli bir kurumumuz. Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz da bizlere elinden gelen desteği vermeye devam ediyor. Bu iş birliğimizin de başta mimarlık öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.