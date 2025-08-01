Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yerel belediye işaret diliyle iletişim kuran vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kamu çalışanlarına işaret dili eğitimi veriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, toplumun her kesimini kapsayacak insan odaklı hizmetler üretmeye devam ediyor. İşaret diliyle iletişim kuran vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kapsayıcı biçimde istifade etmelerini sağlamak için kamu çalışanlarına Türk İşaret Dili temel eğitimi verildi.

Yıldırım Belediyesi özel bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve toplumsal hayata katılımını destekleyen projelerine bir yenisini ekledi.

Yıldırım Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, düzenlen proje kapsamında kamu kurumlarında görev yapan 12 personele Türk İşaret Dili temel eğitimi verildi.

Eğitim, kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı ve işaret diliyle iletişim kuran vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kolay, hızlı ve kaliteli bir şekilde yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarını, Vali Yardımcısı Mustafa Güney’in de katıldığı törenle aldı.