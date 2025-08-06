Bursa Yıldırım Belediyesi, 2025-2-26 Eğitim Öğretim Yılı’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.500 TL değerinde kırtasiye desteği sağlıyor.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla; insana dokunan örnek projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de dar gelirli aileleri ve öğrencileri unutmadı. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için ‘Kırtasiye Desteği’ projesini başlatan Yıldırım Belediyesi; ilçedeki ilk okul, orta okul ve lise öğrencilerine, 1.500 TL değerinde kırtasiye yardımı sağlıyor. ‘Kırtasiye Desteği’ projesi ile; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencileri eğitim hayatlarında yalnız bırakmamak ve aile ekonomilerine katkı sunulması hedefleniyor. Öte yandan öğrencilere verilecek destek kartları mahalle kırtasiyelerinde de geçerli olacak. Böylece ihtiyaç sahibi öğrencelere yardım edilirken, esnafa da önemli bir katkı sağlanacak. Kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin 6-7-8 tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. ‘Kırtasiye Desteği’ başvuruları; Yıldırım Belediyesi web sitesinin sosyal yardım bölümünden ve Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan başvuru linkleri üzerinden yapılabilecek.

‘İSTİKRARLI DESTEK’

İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile hareket ettikleri belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sosyal belediyecilik anlayışımızı geçici yardımlarla sınırlı tutmuyoruz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize istikrarlı bir destek sunuyoruz. Kırtasiye Desteği projemiz de yıllardır devam eden bir hizmetimiz. Eğitim alanında sağladığımız bu yardımla öğrencilerimizin okul hayatlarını desteklerken, ailelerimizin de yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, bu destek paketine mahalle kırtasiyelerini de dahil ederek, esnafımıza da önemli bir katkı sunuyoruz. Bundan sonra da sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.