Bursa Yıldırım Belediyesi Şirinevler Mahallesi’nde 960 hak sahibine imar parseli tapularını teslim etti.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım’da tapu seferberliği devam ediyor. 2008 yılından bu yana Şirinevler Mahallesi’nde açılan davalar sonucu yıllardır süregelen ruhsat verememe problemini ortadan kaldıran Yıldırım Belediyesi, ilçenin doğu vitrini olan bu bölgede ruhsatlı yapılaşmayı mümkün kıldı.

Şirinevler Mahallesi’nde riskli alan ve riskli alan dışı olmak üzere toplamda bin 60 vatandaşa tapularını teslim eden Yıldırım Belediyesi, düzenlediği törende 960 hak sahibini daha tapularına kavuşturdu.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Şirinevler Mahallesi 3. Etap Tapu Teslim Töreni’ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Recep Çohan, AK Parti İl Başkan Vekili Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde 3. bölgede tapu çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etti.

ŞİRİNEVLER’İN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İmar plan uygulamaları ile kentsel dönüşümün önündeki en büyük engeli kaldırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “1999 yılında yapılan imar uygulaması danıştay tarafından 2008 yılında iptal edilmişti. 2019 yılında yaklaşık 105 hektarlık alanda kadastral parsele geri dönüşüm işlemleri tamamlandı ve 1999 yılından önceki kadastral parseller oluşturuldu.2018 yılında söz konusu bu alan bakanlık oluru ile 3. derece doğal sit alanından çıkarıldı.

Akabinde Şirinevler riskli alanda kalan kısım ve riskli alan dışında kalan kısım olmak üzere riskli alan sınırı nedeniyle 2 parça olarak uygulama imar planları yapıldı ve 2021 yılında bu planlar onaylandı.2008 yılından bu yana Şirinevler Mahallesi’nde açılan davalar sonucu yıllardır süregelen ruhsat verememe problemini ortadan kaldırdık ve ilçemizin doğusunun vitrini olan bu bölgede ruhsatlı yapılaşmayı mümkün kıldık. Toplamda bin 60 hemşehrimize tapularını teslim ettik. Bin 530 hak sahibine de yakın zamanda tapularını vereceğiz” diye konuştu.

40 BİN TAPU

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sessiz devrim olarak nitelendirdikleri imar plan ve uygulamalarının kentsel dönüşüme zemin hazırladığını ifade etti.

Yıldırım sınırlarında 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alanın yer aldığını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimizde ilçemizinüçte birinde imar problemleri vardı. 1986 yılından bu yana, yapılan imar uygulamaları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Bu problemleri gidermek için Ankara’ya gittik.

İmar Kanunu’nun 18. maddesinde yapılan değişiklik ile imar uygulamalarının sürekli değişmesine neden olan sorunu kökten çözdük. Yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. 5 yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim ediyoruz.Bu minvalde 15 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. 6 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz imar plan uygulamalarının sonuna geldik.

Nisan ayında bu bölgelerdeki toplamda 25 bin hak sahibine tapularını teslim edeceğiz. Kısa süre içerisinde bu sayıyı 40 bine çıkaracağız son aşamadayız.Yıldırım Belediyesi olarak, gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ile 68 bin metrekare spor, 36 bin metrekare sağlık, 680 bin metrekare yeşil, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alan, 80 bin metrekare cami alanı ve 270 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

Program, hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi.