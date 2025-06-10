Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelenekselleşen kısa film yarışmasının bu yıl 11’incisi gerçekleştirildi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışma, bu yıl “Yapay Zekâ” temasıyla sinema ve teknolojiyi bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, yarışmanın yıllar içinde kurumsallaşarak önemli bir geleneğe dönüştüğünü belirtti.

Müdür Yılmaz, “Bu yıl 11.’sini düzenlediğimiz yarışmamız, sadece bir etkinlik değil; arkasında mezun olmuş yüzlerce öğrencimizin emeği ve hikâyesi var. Yapay zekâ temasıyla, öğrencilerimizin hem gündemi yakalama hem de geleceği hayal etme becerilerini izleme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin emeklerini çok değerli buluyoruz. Her zaman onların üretimlerinin ve hayallerinin yanındayız,” dedi.

Radyo-Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal ise yaptığı konuşmada, yarışmanın gençlerin medya okuryazarlığı, teknik yeterlilik ve anlatım gücü gibi alanlardaki gelişimlerine büyük katkı sunduğunu belirtti. “Yapay zekâ, sadece teknolojik bir olgu değil; gençlerin dünyayı sorgulama ve yeniden kurgulama biçimi hâline geliyor. Bu yarışma da bunun önemli bir yansıması oldu,” sözleriyle öğrencilerin yaratıcılığına dikkat çekti.

Toplam 12 kısa filmin yarıştığı etkinlikte, film gösterimlerinden sahne arkasındaki organizasyona kadar tüm süreç öğrenciler tarafından yürütüldü. Programın koordinatörlüğünü üstlenen İsmail Efe Bayrak, teknik ekiplerin, sahne arkasındaki görevli öğrencilerin ve içerik üretim sürecinin başarıyla işlemesini sağladı.

Sunuculuğu üstlenen Ezgi Aktan’ın sunumu beğeni toplarken, film gösteriminde kullanılan jenerik videosu da dikkat çekti. Okul öğrencilerinden birinin tanıtım yüzü olarak yer aldığı, görsel efektlerle zenginleştirilen jenerik katılımcılardan büyük alkış aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler şöyle oldu:

Birincilik ödülü, Jübile adlı filmiyle 12. sınıf Radyo-Televizyon öğrencisi Kerem Erkılıç’a ödülü Okul Müdürü Ömer Yılmaz tarafından takdim etti.

İkincilik ödülünü, Saat filmiyle 11. sınıf öğrencisi Sebine Cafer'e ödül, Müdür Başyardımcısı Okan Karahan tarafından verildi.

Üçüncülük ödülü, Boş Sıra filmiyle 9. sınıf öğrencisi Semih Sefa Aktan’a ise ödülü Radyo-Televizyon Öğretmeni Mert Urhan tarafından takdim edildi.