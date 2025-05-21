Bursa Yıldırım Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile haftası etkinlikleri kapsamında ‘Ailemiz Geleceğimiz’ yürüyüşü düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile haftası dolayısıyla ‘‘Ailemiz Geleceğimiz’ farkındalık etkinlikleri düzenledi. Gökdere Meydanı’ndan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’na düzenlenen yürüyüş ile başlayan etkinliklere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AİLE SEVGİDİR GÜÇTÜR HUZURDUR

Ailenin, toplumun çekirdeğini, ruhunu ve direncini oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bir söylemden ibaret değildir. Bu çağrı, bir eylemdir, bir bilinçtir, bir hareketin adıdır. Bu hareketin en anlamlı duraklarından biri bugünkü farkındalık yürüyüşüdür. Sloganlar üretmiyor, toplumsal adımlar atıyoruz. Kadın kooperatiflerimiz, girişimcilik merkezlerimiz, gençlik projelerimiz, aile danışmanlık merkezlerimizle bu topraklara umut ekiyoruz. Bugün çıktığımız bu yürüyüş; birliğe, sevgiye ve güvene çıkan yoldur” diye konuştu.

ORTAK PAYDAMIZ

Sağlam aile temelleri atmanın toplumun huzur, güven ve mutluluğuna giden ilk adım olduğunu belirten Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, “Ortak paydamız olan aile için ortak çalışmalar yapıyor, bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. Bize destek olan Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu hatırlatan Kaymakam Metin Esen ise “Bu mefhumu korumak için merkezi hükümet ve yerel yönetimlerimiz ortak projeler geliştiriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından konuklar, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda bulunan stantları ziyaret ettiler.