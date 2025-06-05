Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ve ilçe protokolü ile bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye personeliyle bayramlaştıktan sonra, Yıldırım Kaymakamlığı bayramlaşma törenine katılarak ilçe protokolü ile bayramlaştı.

Bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının had safhaya ulaştığı günler olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kurban itikadının temel ibadetlerinden birisi olmanın yanı sıra toplumsal dayanışmanın birlik, beraberlik ve kardeşliğin nişanesi olduğunı söyledi.

"Ailemiz olarak gördüğümüz Yıldırımlıların bayramını huzur, güven içinde mutlulukla geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık" diyen Başkan Yılmaz, "Bu vesileyle başta Yıldırımlıların ve milletimizin olmak üzere tüm İslam Alemi’nin bayramını kutuluyorum. Gökyüzünden bombaların yağmadığı, çocukların ve annelerin göz yaşlarının tebessüme, mutluluğa dönüştüğü, bayramlar yaşamak duası ile hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.