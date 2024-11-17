Yenişehir Günece köylü çiftçi hasat ettiği tarlasında 4 bin tanenin içinde 1 tane de mor karnabahar olduğunu görünce çok şaşırdı.Gürhan ADANA /BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesi Günece Köyü’nde tarlasında karnabahar hasadı yapan çiftçi Saim Yaşa tarlasında binlerce beyaz karnabaharın içinde 1 tane mor karnabahar buldu. Yaşa, Yenişehir'de kurulan semt pazarında açtığı tezgâhta sergileyince ilgi odağı oldu.

Pazarcı tezgâhında mor karnabaharı görenlerin büyük ilgi gösterdiğini ve onunla fotoğraf çektirdiği anlatan Günece köylü çiftçi Saim Yaşa, hasat yaparken bu karnabaharı görüp pazara getirdiğini anlattı. Tarladan 4 bine yakın karnabahar hasat ettiğini, tümünün beyaz, sadece bu karnabaharın mor olduğunu söyleyen Yaşa, “Köyün Yavgulular Mevkii’ndeki 2,5 dönümlük tarlamda fark ettim. Pazara getirdim ama satmıyorum. Sadece insanların görmesi için getirdim. Aynı tarlamda yaklaşık 30 yıl önce de bir tane yeşil karnabahar çıkmıştı” diye konuştu.

Bu arada Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Program Başkanı Öğretim Görevlisi Hakan Erdoğan ise yaptığı açıklamayla merakları giderdi. Erdoğan, “Avrupa ülkelerinde çeşitli renklerde karnabahar tohumu yetiştiriliyor. Günece’deki çiftçinin kullandığı tohumların arasına farklı çeşitlerin çaprazlama yöntemiyle melezlenerek elde edilen bir tohum karışmış olabilir. Sadece görsellik bakımından bu yöntem uygulanıyor. Genleriyle oynanması söz konusu değil, afiyetle tüketilebilir” dedi.

Yenişehirli çiftçilerin de farklı renklerde karnabahar yetiştirebilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Avrupa ülkelerinde yaygın biçimde karnabahar, brokoli ve lahana gibi sebzeler 4-5 farklı renkte üretiliyor.İnsan sağlığı bakımından herhangi bir sakıncası yok. İlçemizde de çiftçiler arasında renkli sebzeler yetiştirmek isteyen olursa bize başvuruda bulunabilir. Konuyla ilgili geniş bilgi verebiliriz.”

