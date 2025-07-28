Bursa’nın Harmancık, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan uçak ve helikopterler yakıt ve su ikmallerini Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan yapıyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Harmancık, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu yangınları söndürmek için görev alan Polis, Jandarma, Kara Havacılık ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 25 helikopter ile 10 tane de yangın söndürme uçağı yakıt ve su ikmallerini Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan yapıyor.

Bu gelişmeyle hareketli günler yaşanan Yenişehir Havalimanı’nın ne denli stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.

Hatırlanacağı gibi, Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan Erzurum, Trabzon, Muş, Diyarbakır ve Antalya’ya tarifeli seferler düzenlenirken, Yenişehir Havalimanı’ndan Stutgart ve Düsseldorf’a da seferler bulunuyor. Bölgenin umre ve hac seferleri de yine bu havalimanından gerçekleştiriliyor.