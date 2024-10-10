Dünya tekstil sektörünün kalbi Bursa’da atıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde 12’ncisi düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı’nın gözdesi Kurtsoylar Tekstil, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen alıcı firmaların ilgi odağı oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bursa Textile Show- Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı Merinos AKKM’de başladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın, “Bursa Tekstil ve konfeksiyon sektöründe trendlerin belirlendiği bir merkez konumuna yükseliyor” diyerek açılışını yaptığı fuarda Bursa tekstil sektörünün öncü firmaları boy gösterdi. Kumaş, iplik, aksesuar, teknik tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren 100’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda bine yakın alım heyeti üreticilerle bir araya geldi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 40’ın üzerinde ülkeden yabancı alım heyetlerinin fuar kapsamında üreticilerle buluşacağını söyleyerek, “34 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası büyük alıcıyı fuarımıza getirdik” dedi.

Bursa Textile Show Fuarı’na katılan Kurtsoylar Tekstil’nden Kemal Kurt, açılışta yaptığı açıklamada, “Bursa Ticaret Odası’nın organizasyonundaki fuara katılımdan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuar kapsamında özellikle Arap ülkelerinden, Avrupa'dan ve Rusya'dan bayağı katılımcı ziyaretçilerimiz var. Kurtsoylar Tekstil olarak fuardan çok memnunuz. Türkiye tekstil sektörünün kalbinin attığı Bursa’da faaliyet gösteren bir marka olarak yurt dışında daha fazla rekabet edebilmeyi ve ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. İhracatçılarımızın daha fazla desteklenerek üst seviyelere çıkmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz ilk başta markalaşmak ve dünyaya ülkemizi ve tekstil sektörünün gücünü daha fazla tanıtmak. Bu anlamda Bursa Tekstil Show bizim üreticiler için markalaşma ve alıcı ülkelerle doğrudan pazar oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Fuara katılan alıcı firmaların yüzde 50’sinden fazlasının yabancı ülkelerden olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu noktada başta BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.