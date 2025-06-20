Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kentlerin ortak değer ve hedeflerini yansıtan “Bursa Taahhüdü” kamuoyuna duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı buluşmasının sonunda açıklanan Bursa Taahhüdü, şehirlerin huzurunu ve sürdürülebilirliğini önceleyen güçlü bir yol haritası ortaya koyarken; insan odaklı, doğaya saygılı, eşitlikçi ve katılımcı yönetim anlayışına bağlı kalınacağını vurguladı.

Taahhütte, barış ve sosyal uyumun desteklenmesi, kapsayıcı toplumların güçlendirilmesi, çevre koruma politikalarının uygulanması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklar da öne çıkıyor. Ayrıca krizlere karşı dirençli ve hazırlıklı şehir sistemlerinin kurulması hedeflendi.

Toplantıya katılan yerel yönetim temsilcileri de kendi kentlerine dair proje ve iyi niyet mesajlarını “Bursa Taahhüt Duvarı”na yapıştırarak ortak amaç ve sorumluluklara dikkat çekti.

BOZBEY: ORTAK DEĞERLERİN GÜNCELLENMİŞ İFADESİ

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirlerin son beş yılda pandemi, iklim krizi ve depremler gibi ciddi sınavlardan geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte kentlerin sadece sorunları taşıyan değil, aynı zamanda çözümün de merkezinde yer aldığını söyledi.

Küresel ve çok katmanlı bir dayanışmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Bozbey, “Dünya Sağlık Örgütü’nün çözümün yereldeki taşıyıcıları olan bizlerle birlikte yol alması, hepimizin hayalini kurduğu sağlıklı ve adil bir geleceğe daha güvenle ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi.

Bursa Taahhüdü’nün, ortak değerlerin güncellenmiş bir ifadesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “Bu çağrı; eşitlikten, sağlıktan, adaletten, barıştan ve doğaya duyulan saygıdan yana bir iradenin ifadesidir” ifadelerini kullandı.