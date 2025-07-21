Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu milli pentatlet Arda Meriç, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

BURSA (İGFA) - Güney Afrika’da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün sporcusu milli pentatlet Arda Meriç, önemli bir başarıya imza attı. Johannesburg’da düzenlenen organizasyonda gümüş madalya kazanan Meriç, dünya ikincisi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, genç sporcuyu elde ettiği önemli başarıdan dolayı kutladı. Başkan Aydın, “Finaldeki azmi ve disipliniyle dikkat çeken Arda Meriç’i, antrenörleri Görkem Özgür ve Emre Altunay’ı tebrik ediyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.