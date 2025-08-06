Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yangın riskine karşı dağlık ve kırsal bölgelerdeki denetimlerini artırdı. Piknik alanlarını tek tek gezen zabıta ekipleri, oluşabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, orman yangınlarını önlemekadınailçe sınırları içindeki piknik alanlarında denetimler yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan piknik alanlarını gezerek, özellikle ateş yakılmasının yasak olduğu alanlarda kontrollerde bulunuyor. Piknik alanlarında denetimler gerçekleştiren ekipler, son günlerde artan orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için piknikçileri mangal ve semaver kullanımına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendiriyor.

Artan sıcak havayla birlikte denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, son olarak Uludağ’ın eteklerinde yer alan etrafı çam ormanlarıyla çevrili Tuzaklı ve Hüseyinalan piknik alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri tarafından bilgilendirilen vatandaşlar, denetimleri çok yerinde bulduklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piknik yaptığımız sırada yanımıza gelerek bize son günlerde artan orman yangınlarına karşı dikkatli olmamız konusunda uyarılarda bulundu. Piknik yapan herkesin özellikle ateş yakmak, mangal ve semaver kullanmakkonusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Ormanlar bizim için çok önemli.Ormanlarımızı koruyup kollamalı,yangınların çıkmaması için çok dikkatli olmalıyız. Belediye ekiplerimizin denetimleri çok yerinde. Bu uygulama için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.