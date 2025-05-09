Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile teknolojik yenilik, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin gelişimi için tüm olanaklarıyla çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçeyi geliştirirken, bilimsel çalışmalara da büyük önem veriyor.

Yaptığı tüm çalışmalarda bilimin ışığında ilerleyen Başkan Aydın, Osmangazi’ye yapacağı yeni çalışmalar için Bursa Uludağ Üniversitesi’yle işbirliği protokolü imzaladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilimsel araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, lisans ve lisansüstü düzeyde ders ve tez çalışmaları, ders, ödev, seminer, teknik gezi, alan çalışması, sempozyum, çalıştay ve bilimsel çalışmalarla ilgili yayın yapmak konularında ortak protokol imzaladı. İmzalanan protokoldeki çalışmalar, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü arasında koordine edilecek.

Verdiği katkılardan dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “3 bin yıllık tarihiyle Osmangazi, hem kültürel miras olarak hem de eski yapılar olarak gerçekten çok zengin bir bölge. Tahtakale’den 500 bin metre karelik hisar bölgesine ve Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’na kadar bizde çok iş var. Osmangazi, en eski yerleşim yeri.Alan çok büyük olduğu için Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki paydaşlarla, TÜBİTAK ve uluslararası projelerden destek almak, bütçesel ve prestij açısından çok önemli.Bu anlamda güzel bir ekip oluşturduk. Şuanda 2-3 arkadaşımız yurt dışında çeşitli fon ve oluşumlarla ilgili brifing veriyor. Kaynak sağlamak ve projeleri buraya getirmek için uğraş sarf ediyorlar. Biz bütün projelerimizde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin olmasını arzu ediyoruz. Eski şehir dediğimiz bölgeyi, turistik ve kültürelaçıdan bir merkez haline getirmek istiyoruz. Şu anda bir potansiyeli var ama bunu daha da yukarı çıkartmayıamaçlıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesinden biri olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bursa gibi güçlü sanayisi ve ekonomisi olan bir şehrin, araştırma üniversitesiyiz. Bursa’da 3 üniversite var. 3 üniversite içinde tarihsel olarak en tecrübeli olanı, hem de fiili olarak en büyük olanı durumundayız. Geniş yelpazede bir fakülte dağılımımız olduğu için temelde üniversitelere düşen 3 tane görevden,3 misyondan söz ediyoruz. Araştırma, bilimsel faaliyet ve eğitim. Eğitim marifetiyle beşeri sermaye havuzumuza büyük katkıda bulunuyoruz. 50 yılda mezun sayımız 300 bini aşmış durumda. Bir araştırma üniversitesi olarak sanayi ile olan işbirliğini önemsediğimiz gibi kamu, belediyeler ve kurumlarımızla olan ilişkilerimizi de önemsiyoruz. Her zaman ilişki ve etkileşime açığız. Burada, kayda değer kültür ve alt yapı var. Bunu biz bir toplumsal katkı olarak hangi kanallardan topluma aktarabiliriz dendiğinde, en başta belediyeler geliyor. Osmangazi Belediyesi de konuya sıcak baktı ve böyle bir protokol şekillenmiş oldu. Ben Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine, fakültemize, hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası’nda imzalanan protokolün ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, günün anısına birbirine hediye takdim etti.