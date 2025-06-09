Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Portekiz’in Braga kentinde düzenlenen Eurocities Yıllık Konferansı’na katılarak karbon salımının azaltılmasını hedefleyen “Call to Action” sözleşmesine imza attı. Osmangazi Belediyesi, bu sözleşmeye imza atan Türkiye'deki 2'nci, Avrupa'da 54. belediye oldu.BURSA (İGFA) - Bu yıl 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurocities Yıllık Konferansı, “Daha Güçlü Şehirler, Daha Adil Avrupa” temasıyla toplandı. Konferansta Avrupa kentlerinin iklim krizi, rekabet gücü ve konut sorunu gibi temel meselelerde birlikte çözüm üretmeleri hedeflendi.

Konferansa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu ve Ar-Ge Müdürü Serkan Cebeci de katıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Younous Omarjee, Eurocities Başkanı ve Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung ile Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio gibi önemli isimlerin yer aldığı konferansta, Başkan Aydın, Osmangazi ve Bursa’nın geleceği açısından kritik öneme sahip olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan “Call to Action” sözleşmesini, Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak ile birlikte imzaladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi Belediyesi olarak, bu önemli zirvede yerimizi aldık ve Avrupa’nın geleceğine yön veren “Call to Action” Sözleşmesi’ne imza attık. Böylece Türkiye’den bu sözleşmeye imza atan ikinci belediye, Avrupa genelinde ise 54. belediye olduk. Bu imza, yalnızca bir protokol değil; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakma kararlılığımızın somut bir ifadesidir. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent yönetimi konularında Osmangazi Belediyesi olarak uluslararası alanda projeler üreterek, çalışmalarda yer alarak Osmangazi’mizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Aydın, doğaya saygılı, kaynaklarını verimli kullanan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Portekiz’in Braga kentinde imzalanan sözleşmeyle birlikte; kültürel ve kamusal alanlarda çevresel sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi, kentsel hizmetlerde ve yatırımlarda kaynak verimliliğinin önceliklendirilmesi, kültürel etkinliklerin bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi, Osmangazi Belediyesi’ne ait tarihi ve kültürel yapıların enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.